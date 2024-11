In attacco i giallorossi dovranno fare a meno di Biasci, per sostituirlo dovrebbe essere chiamato in causa Ambrosino che affiancherebbe dunque Iemmello

Questa sera andrà in scena il 27esimo turno del campionato di Serie B. E alle 20.30 il Catanzaro ospiterà tra le mura amiche del Ceravolo il Bari. Un match di cartello, un classico tra due squadre che si affrontano per la 40esima volta in gare ufficiali. Ma Mister Vivarini dovrà fare i conti con tre importati squalifiche: Veroli, Scognamillo e Biasci.

In attacco, l’assenza di Biasci preoccupa poco anche in virtù del fatto che tutti gli altri uomini del reparto sono a disposizione di mister Vivarini. E la scelta, a meno di clamorosi stravolgimenti, dovrebbe ricadere su Ambrosino che affiancherà Iemmello dal primo minuto.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, invece, qualche dubbio si pone. Per sostituire Veroli, con grandissima probabilità, il tecnico schiererà Kranjc ma non è detto che possa ricorrere al cambio di fascia per Situm che giocherebbe con il piede invertito.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Antonini, Krajnc; Sounas, Petriccione, Verna, Vandeputte; Ambrosino, Iemmello. All. Vivarini.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Acampora, Benali, Edjouma; Sibilli; Ménez, Puscas. All. Iachini.

Arbitro: Pezzuto di Lecce; assistenti: Vigile – Votta; IV uomo: Mirabella; Var: Maggioni; Avar: Gualtieri.