Ecco come potrebbero schierarsi le due squadre nel match in programma oggi pomeriggio alle 17.15 allo stadio “Ceravolo”

La ventesima giornata del campionato di Serie B, che rappresenta anche la prima del girone di ritorno, offre anche il confronto tra Catanzaro e Salernitana. La sfida, in programma alle 17.15 "Ceravolo", sarà anche l’ultimo impegno del 2024 per le due squadre.

Il Catanzaro arriva a questa partita con un misto di rammarico e determinazione. Il pareggio per 1-1 nel derby contro il Cosenza ha lasciato l’amaro in bocca ai giallorossi, beffati nei secondi finali dal calcio di rigore di Ciervo.

Le assenze pesano: oltre agli infortunati D’Alessandro, Coulibaly e Koutsoupias, anche Bonini e Buso, usciti acciaccati nel derby, non saranno della partita. Mister Caserta dovrebbe riorganizzare la squadra con il consueto modulo 3-5-2, affidandosi in attacco al duo Iemmello-Biasci, i "gemelli del gol", mentre Antonini dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa. A centrocampo Situm darà energia sul versante destro.

Situazione ben diversa per la Salernitana, che naviga in acque tempestose. I granata, terzultimi in classifica, non vincono da quasi un mese e la gara di Catanzaro potrebbe essere decisiva per il futuro dell’allenatore Colantuono e del direttore sportivo Petrachi. Con l’obbligo di fare punti, la squadra campana non potrà permettersi passi falsi.

Anche per la Salernitana è previsto un modulo 3-5-2, con Simy e Braaf a guidare l'attacco. A centrocampo, occhi puntati su Hrustic e Soriano, chiamati a garantire qualità e solidità, mentre la difesa sarà affidata all’esperienza di Ferrari e Jaroszynski.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Scognamillo; Compagnon, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Situm; Iemmello, Biasci. Allenatore: Caserta

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Jaroszynski; Stojanovic, Hrustic, Amatucci, Soriano, Njoh; Braaf, Simy. Allenatore: Colantuono