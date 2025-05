Il charter per Lamezia Terme doveva partire ieri alle 15:30, è decollato invece solo nel corso della notte. Viaggio travagliato per i bianconeri prima della semifinale d’andata al “Ceravolo”.

Brutta vigilia per lo Spezia, atteso questa sera allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro per l'andata della semifinale play off di Serie B (calcio d’inizio alle 20.30). La squadra ligure ha infatti vissuto un viaggio tormentato, bloccata per ore all’aeroporto di Pisa a causa del ritardo del volo diretto a Lamezia Terme.

Il decollo, inizialmente previsto per le 15:30, è stato rimandato più volte e la partenza è slittata fino a tarda sera. Solo intorno alle 23:00, infatti, il volo ha finalmente lasciato la Toscana alla volta della Calabria. Le cause ufficiali del ritardo non sono state comunicate, ma si sospetta un coinvolgimento del maltempo che ieri ha interessato la zona.