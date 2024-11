L'attaccante napoletano che si è infortunato durante il derby con il Catanzaro non si è ancora aggregato al gruppo e rischia di non essere a disposizione con le Rondinelle

Non ci sono novità sostanziali nel recupero di Gennaro Tutino dopo l'infortunio nel derby con il Catanzaro. L'attaccante napoletano a pochi giorni dalla sfida delicatissima con il Brescia nel giorno di Pasquetta continua a lavorare a parte. Nessuna novità positiva dunque dagli allenamenti del Cosenza, dunque, con le nubi che si addensano sul rientro dell'attaccante rossoblù.

La seduta odierna di allenamento

Ripresa degli allenamenti per i rossoblù che questo pomeriggio si sono ritrovati al San Vito Gigi Marulla per una seduta aperta da una fase di attivazione e fisica e mobilità. Sul prato del Sanvitino Delmorgine il gruppo ha eseguito un’esercitazione sul possesso palla, lavoro fisico, una esercitazione sulla fase offensiva e una partita a tema. Attività differenziata per Gennaro Tutino. Domani allenamento pomeridiano.