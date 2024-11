In casa rossoblù tutto pronto per il cambio modulo del tecnico lombardo nella sfida con le rondinelle. Tanti i calciatori che sperano di trovare una maglia da titolare nella partita di Pasquetta al Marulla

Si riparte dopo l'ultima sosta per il rush finale del campionato di Serie B. Il Cosenza riparte con un nuovo modulo, il 4-3-3 di William Viali, che quasi certamente sarà proposto nella fondamentale sfida per la salvezza contro il Brescia al Marulla nel giorno di Pasquetta. Uno schema sul quale i rossoblù stanno lavorando in questi giorni, che permetterà al tecnico lombardo di poter passare a gara in corso anche all’amato 4-3-2-1 visto già nella passata stagione. Per ora sarà messo quindi da parte il 4-2-3-1.

Ballottaggi in difesa

Sono però tanti i ballottaggi all’orizzonte per una maglia da titolare contro il Brescia. In difesa, davanti a Micai e con Gyamfi a destra, scalpita Meroni. Il centrale rossoblù si è ripreso dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fermo tre mesi. Difficile mettere da parte la leadership di Camporese. Più facile prevedere un testa a testa con Venturi. A sinistra troverà sicuramente più spazio D’Orazio, messo completamente da parte con Caserta nell’ultimo periodo, ha rivisto il campo a Terni. Il titolare resta Frabotta ma il capitano sarà sempre preso in considerazione da Viali. Continua a leggere su Cosenzachannel