Ieri i Lupi hanno giocato contro il Parma pareggiando 1 a 1, mentre le Aquile hanno vinto in casa contro il Bari per 2 a 0. Ma nella mente di tutti c’è già il derby di domenica

Cresce l'attesa per il secondo round in Serie B tra Catanzaro e Cosenza. Solo ieri i Lupi hanno giocato contro il Parma pareggiando 1 a 1, mentre le Aquile hanno vinto in casa contro il Bari per 2 a 0. Ma nella mente di tutti c’è già il derby di domenica. Un appuntamento atteso da 33 anni a Cosenza, visto che l’ultimo precedente in Serie B risale alla stagione 1990/91. Poi le sfide tra le due compagini si sono giocate sempre a livello di Serie C.

Sfida tra Calò e Vandeputte

Tra i tanti temi che regala la partita ci sarà anche quella che vedrà di fronte uno contro l’altro i due migliori assist-man della Serie B: Jari Vandeputte del Catanzaro e Giacomo Calò del Cosenza. Il primo è riuscito a realizzarne 9, il secondo 7. Tra i due, il calciatore giallorosso, a meno di problemi fisici, ha la sicurezza di scendere in campo. Da capire se Caserta invece darà ancora fiducia a Calò dopo l’ottima prova di ieri sera a Parma nella quale il centrocampista ligure ha piazzato dalla bandierina il suo 7° assist in stagione e poi, su punizione nella ripresa, ha colpito anche un palo che avrebbe dato il vantaggio al Cosenza.