È il giorno di Cosenza-Modena, con i rossoblù pronti a dare continuità a quello che finora è stato un cammino quasi perfetto. Anche il pareggio di Venezia ha dato un'ulteriore spinta all'entusiasmo che dilaga in città. Stasera al Marulla altro pienone con 10mila spettatori pronti a spingere i rossoblù alla vittoria. Se gli occhi saranno tutti per il match in programma alle 20.30, durante la giornata i pensieri voleranno al calciomercato. Il ds Gemmi a breve partirà per Milano dove proverà a chiudere le ultime operazioni. I tifosi aspettano un centravanti da doppia cifra e un terzino destro. In più si è riaffacciata l'ipotesi di prendere Improta dal Benevento.

A tal proposito, per giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre, il network LaC vivrà le ultime 48 ore in modo intenso. Dallo Sheraton di Milano costanti collegamenti social con Antonio Alizzi e Matteo Occhiuto, mentre sul canale 11 del digitale terrestre Patrizia De Napoli e Antonio Clausi in studio faranno il punto dopo la chiusura ufficiale.

Le ultime in casa Cosenza

Fabio Caserta ha convocato Meroni, che però non è al top della condizione. Il tecnico è probabile che gli conceda un turno di riposo puntando su Fontanarosa o su Sgarbi. Sulle corsie laterali, al netto dell’infortunio di Martino che dovrebbe tornare a fine settembre, giostreranno Rispoli e D’Orazio. A centrocampo certo l’utilizzo di Zuccon, vera anima della mediana dei Lupi. Per l’altra maglia potrebbe esserci un ballottaggio tra Viviani e Calò.

Sulla trequarti è pronto Marras a riprendersi la maglia da titolare: a fargli posto sarà D’Urso. Il resto della batteria sarà completato da Mazzocchi sull’out mancino e da Voca in posizione centrale. L’unica punta, come nelle precedenti uscite agostane sarà Gennaro Tutino.

Cosenza-Modena: le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Venturi, Fontanarosa, D’Orazio; Zuccon, Viviani; Marras, Voca Mazzocchi; Tutino. A disp. : Lai, Marson, Meroni, Sgarbi, Occhiuto, D’Urso, Calò, Arioli, Praszelik, Crespi, Zilli, Novello. All. : Caserta

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zero, Pergreffi, Guiebre; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada; Strizzolo, Manconi. A disp. : Seculin, Ponsi, Cotali, Cauz, Gargiulo, Duca, Giovannini, Battistella, Falcinelli, Bonfanti, Abiuso. All. : Bianco

ARBITRO: Di Marco di Ciampino