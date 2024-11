«La squadra è consapevole di aver deluso i tifosi e in questo momento non si sente di chiedere qualcosa al pubblico. Deve prima dare una soddisfazione alla sua gente per avanzare una qualsivoglia richiesta. Affronterò questo impegno di campionato con l’entusiasmo del primo giorno». Parole di William Viali nella conferenza di presentazione di Cosenza-Parma.

Il Marulla, per la seconda giornata casalinga di fila, resterà desolatamente vuoto. Questa sera alle 18 gli ultrà manifesteranno contro il presidente Guarascio e diserteranno l’appuntamento di domani pomeriggio. «È chiaro che la situazione non è serena - ammette -. Contestualmente posso solo concentrarmi su come mutare lo scenario. Sta alla squadra cambiare l’alchimia e il mio compito è favorire tale processo».

Le scelte di formazione

Sarà una formazione differente dalle ultime. In attacco toccherà a Marras («è in buona condizione»), mentre le altre due maglie se le giocano Finotto, Larrivey (non più intoccabile), Nasti e Cortinovis. A centrocampo con Florenzi e Voca è pronto Brescianini. «Calò si è allenato con la squadra, è tra i convocati e cerca la migliore condizione. Inizierà in panchina e andrà alla ricerca della migliore condizione. Lo aspettiamo - spiega Viali - perché consapevoli della sua importanza».

In difesa tornerà dal 1’ Rigione al posto di Meroni o Vaisanen. A destra confermato Rispoli, a sinistra D’Orazio si candida subito per una maglia da titolare. «È sceso in campo 14 volte con il Sudtirol - evidenzia l’allenatore - vediamo domani se troverà spazio. Gozzi nel frattempo ha avuto dei problemi nel recupero dalla lesione muscolare e non è pronto».

«Cosenza-Parma è un match dal coefficiente molto alto, ma mi importa poco - taglia corto il trainer dei Lupi -. Dobbiamo offrire una grande prestazione per ottenere dei risultati. In settimana ho cambiato molto, provando a ricostruire entusiasmo ed energia positiva nello spogliatoio. È quella che serve a Meroni, per esempio, per far gol sul tap-in e non sbattere due volte sul portiere».

Il calciomercato del Cosenza

«Nella situazione in cui versa il Cosenza c’era bisogno di cambiare facce. Sono soddisfatto delle qualità dei singoli, ora spetta a me capire quanti minuti hanno nelle gambe - taglia corto -. Il calciomercato chiuderà martedì, non è finito e restiamo vigili sulle opportunità». William Viali poi regale pillole di ottimismo. «Possibilità di salvezza? Sono maggiori di quando sono arrivato, considerato che la nostra squadre è più completa e più competitiva. Ha preso una conformazione fisica e di gamba differente».