Quasi 500 biglietti staccati nel primo giorno. È questo, fino ad ora, il dato dei tifosi pisani che saranno presenti al “San Vito – Marulla”. Un numero ottimo considerando la distanza tra Pisa e Cosenza, che avrà modo ancora di crescere visto che la la prevendita chiuderà stasera alle ore 19,00.

Il Pisa si sta giocando la Serie A ed ogni partita è decisiva per raggiungere lo storico traguardo. Quest’anno al “San Vito – Marulla”, considerando anche il divieto per tifoserie come quelle del Catanzaro o quelle del Palermo, è stata la Salernitana la squadra a presentarsi con più tifosi al seguito, ben 800 i granata presenti quel giorno nel quale in campo il Cosenza e la loro squadra pareggiò per 1-1. I pisani, considerando la trasferta completamente libera, senza alcuna restrizione, puntano, se non ad eguagliare, ad andare molto vicini a quel numero.