L'allenatore dei Lupi in conferenza stampa alla vigilia della partita con la squadra emiliana: «Dobbiamo essere bravi a concedere poco ed imporre il nostro ritmo fino alla fine»

Alla vigilia della partita tra il Cosenza e la Reggiana di domani, mister Fabio Caserta ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

«Marras ha avuto un problema durante la partita scorsa e sentiva un fastidio muscolare. Valuterò se schierarlo dall’inizio perché non voglio rischiare anche se si è allenato con noi nelle ultime due sedute. La Reggiana - ha detto, tra le altre cose, il tecnico – è una squadra che gioca bene, bravi nel possesso palla e nell’attacco degli spazi. Me li aspetto aggressivi. In avanti hanno giocatori di gamba e sanno cambiare modulo all’interno della stessa partita. Dobbiamo essere bravi a concedere poco ed imporre il nostro ritmo fino alla fine».

