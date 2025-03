Il centrocampista dei Lupi al rientro dopo più di un mese. Ecco le possibili scelte del tandem Tortelli – Belmonte per la sfida in programma questa sera al San Vito – Marulla

È il giorno di Cosenza-Reggiana. Parlare di ultima spiaggia per i rossoblù sta diventando ripetitivo, ma agli uomini di Belmonte e Tortelli serve soltanto la vittoria. Gara particolare visti i tanti ex in maglia granata. Oltre a mister Viali, anche Meroni e Marras.

La probabile formazione del Cosenza contro la Reggiana

La buona notizia è il rientro di Florenzi nell’elenco dei convocati. Il classe 2002 partirà dalla panchina. Nel 3-5-2 dei rossoblù, davanti a Micai, conferma per Venturi e Dalle Mura. Per il terzo posto ballottaggio tra il rientrante Caporale e Sgarbi.

Sulle fasce si darà ancora fiducia a Ricciardi e Ciervo, mentre al centro, con Gargiulo, dovrebbero esserci Charlys e Garritano, di nuovo a disposizione. In attacco sicuro Artistico, anche se non al meglio. Per l’altra maglio ballottaggio aperto tra Mazzocchi e Fumagalli.