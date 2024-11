L'ex attaccante rossoblù sarebbe in dubbio anche per la sfida contro il Sudtirol del prossimo 21 settembre Nel reparto offensivo, Fabio Borini e Nikola Sekulov si candidano per affiancare Massimo Coda nel match contro i Lupi

Brutte notizie per Andrea Sottil in vista della sfida contro il Cosenza, in programma domenica alle ore 15 presso lo stadio San Vito - Marulla. Il tecnico della Sampdoria dovrà fare a meno di Gennaro Tutino, l'attaccante chiave fermato da un risentimento al flessore della coscia sinistra. Manca solo l'ufficialità ma nelle convocazioni doriane non dovrebbe esserci l'ex numero 9 rossoblù. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, Tutino ha continuato le terapie anche ieri, rendendo difficile il suo recupero in tempo per la partita di domenica. La sua presenza è incerta anche per il match successivo contro il Sudtirol il 21 settembre.

La mancanza di Tutino si aggiunge agli altri assenti: lo squalificato Vulikic e l'infortunato Romagnoli, quest'ultimo fuori per una borsite, costringono Sottil a fare almeno tre cambi obbligati rispetto alla formazione precedente che ha pareggiato contro il Bari.

Nel reparto offensivo, Fabio Borini e Nikola Sekulov si candidano per affiancare Massimo Coda. Sekulov sembra essere destinato a una maglia da titolare, con Borini che potrebbe inizialmente partire dalla panchina. Nel pacchetto difensivo, si prevede il ritorno di Alex Ferrari dopo un lungo periodo di stop, con Veroli a fianco di Bereszinsky.