Consueto appuntamento prepartita per il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini in vista della sfida di domani pomeriggio (ore 15) contro il Sudtirol valevole per l'ottavo turno del campionato di Serie B. Al Marulla i rossoblù proveranno a tornare alla vittoria, una vittoria casalinga che manca dalla gara con la Sampdoria.

Alvini: «Massimo rispetto per i nostri avversari»

«Massimo rispetto per il Sudtirol, sappiamo che è una squadra temibile. Lo scorso anno si sono salvati bene e sono molto esperti. Non commetteremo l'errore di sottovalutare nessun avversario. È la partita più difficile in questo momento. Finora abbiamo fatto un percorso di 3 mesi, si può chiudere una prima fase. Veniamo da una partita fatta bene a Bari e conosciamo il valore della gara contro il Sudtirol. Voglio una squadra che sia all'altezza, abbia coraggio, aggressiva, se la giochi, sia umile com'è sempre stata finora. Non abbiamo mai segnato da calcio piazzato ma dobbiamo e vogliamo porre rimedio a quello che è stato finora un difetto. Ci sto lavorando insieme al mio staff. Atteggiamento più attendista? La settimana scorsa mi avete chiesto se il Cosenza sapesse fare una partita anche di sofferenza, con pressing più basso. È successo ed averlo saputo fare è un pregio. È un merito per i ragazzi questo atteggiamento diverso perché mi offre delle alternative sul come giocare».