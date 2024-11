Tra i Lupi non saranno a disposizione gli infortunati Martino, Canotto e Meroni. Forfait anche per Florenzi influenzato. Fischio d’inizio alle 16.15, non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni

Torna in campo al Marulla il Cosenza di Fabio Caserta e lo fa contro una delle compagini più forti del campionato: il temibile Venezia del bomber Pohjanpalo. Rispetto alla più quadrata Cremonese, i lagunari sono una squadra più sbarazzina che è dirompente in attacco e maggiormente ballerina in difesa. Fischio d’inizio alle 16.15, non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.

Tra i Lupi non saranno a disposizione gli infortunati Martino, Canotto e Meroni. Forfait anche per Florenzi influenzato. Di base, davanti a Micai, è possibile che giochi ancora la coppia formata da Venturi e Camporese, considerato che Sgarbi è sul mercato. A sinistra in ballottaggio ci sono Frabotta (favorito) e D’Orazio. Completerà il reparto uno tra Cimino e Rispoli, mentre Gyamfi inizierà dalla panchina.

A Cremona Caserta ha utilizzato il 4-3-3, modulo che è possibile adotti anche contro i più quotati lagunari. Probabile che siano Praszelik e Zuccon ad agire ancora ai lati di Calò. In attacco l’escluso eccellente dovrebbe essere di nuovo Forte. Tutino partirà dal 1′, con Marras e uno tra lo scalpitante Crespi e Mazzocchi a chiudere la formazione. Nel frattempo Zilli è stato ceduto alla Spal in prestito.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-3): Micai; Cimino, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon, Calò, Praszelik; Marras, Tutino, Mazzocchi. A disp.: Marson, Lai, Gyamfi, Rispoli, D’Orazio, Fontanarosa, Sgarbi, Voca, Viviani, Crespi, Forte. All.: Caserta

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Svoboda, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. A disp.: Bertinato, Grandi, Dembelè, Modolo, Sverko, Ullmann, Andersen, Lella, Bjarkason, Olivieri, Gytkjaer. All.: Vanoli

ARBITRO: Volpi di Arezzo