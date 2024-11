L'allenatore rossoblù è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i siciliani: «Dobbiamo giocare meglio di come abbiamo fatto con Foggia e Giugliano»

Dopo la bella prova con vittoria a Giugliano, il Crotone di Mister Zauli è pronto a tornare i campo ospitando allo Scida il Messina. Domani, alle ore 14, per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, gli squali cercheranno la terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute con Foggia e Giugliano.

Questa mattina in conferenza stampa è intervenuto Lamberto Zauli, l'allenatore ha presentato la sfida contro i siciliani chiedendo continuità alla sua squadra: «Tocca a noi cercare di fare le prestazioni e dare sempre il meglio. Oggi sembra che siamo sulla strada giusta ma non è sufficiente. Domani abbiamo una sfida importante anche per convincere la nostra gente a starci sempre più vicino».

«Il Messina è una squadra che ha perso domenica una partita che per loro importante, ma è anche una squadra che ha battuto l'Avellino, che io ritengo una delle migliori squadre del campionato - ha affermato il tecnico del Crotone -. Questo campionato ci dice che più che concentrarci sul Messina, rispettandolo al massimo, dobbiamo essere bravi a concentrarci su noi stessi a non voler sbagliare niente contro di loro». E ancora: «Parlo della preparazione alla partita, dell'approccio mentale e del sognare di vincere e pensare che potrebbe essere la terza vittoria consecutiva, sapendo che serve il miglior Crotone. Noi dobbiamo giocare meglio di quello che abbiamo fatto con Foggia e Giugliano e se abbiamo questa mentalità nel volerci migliorare, a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta, penso che ci sarà un buon approccio alla partita»

Tra i protagonisti della scorsa partita contro il Giugliano c'è anche l'attaccante Marco Tumminello, autore di una doppietta contro i campani. La punta rossoblù può contare sulla fiducia di Zauli che potrebbe mandarlo in campo dal primo minuto anche contro il Messina: «Ha categorie diverse ma tutto dipende da lui - ha detto Zauli in conferenza -. Ha talento e credo che possa diventare uno dei giocatori più importanti della squadra. Si sta allenando bene e con grande continuità». Il tecnico è ritornato anche a parlare del cambio di modulo, che vede ora i pitagorici schierarsi in campo con il 3-4-1-2: «Noi abbiamo tre attaccanti che sono cresciuti molto nel corso delle settimane - dice -, da questo è arrivato anche il cambio del modulo. Il mio compito e quello dello staff è quello di stare attenti a far allenare la squadra così come si sta allenando soprattutto negli ultimi dieci giorni».