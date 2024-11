Alla vigilia dell’atteso match il tecnico rossonero parla dell’importanza strategica della partita: «Per entrambe c’è bisogno di vincere»

Conto alla rovescia allo “Ezio Scida”. E’ atteso per domani il match Crotone-Milan, un vero e proprio evento sportivo per la città pitagorica. Mentre il Crotone continua a guardare in alto, a prescindere da come terminerà la corsa verso la salvezza, il tecnico rossonero Vincenzo Montella (foto Tuttomercatoweb) ha espresso parole lusinghiere nei confronti degli avversari. Tanto da affermare, in conferenza stampa, che voterà Davide Nicola per la Panchina d'Oro: «Il Crotone gioca con coraggio, Nicola ha fatto un lavoro straordinario e lo voterò come allenatore dell'anno a prescindere dalle ultime quattro partite. Ha tenuto in piedi la squadra in un periodo atroce». E ancora: «Il campo di Crotone misura come gli altri di Serie A, il pubblico trasmette passione e goliardia ai giocatori, ma non mi sento di andare a giocare su un campo pericoloso e difficile per altri aspetti. Per noi la partita ha un'importanza significativa, per noi e per loro, entrambi – conclude - abbiamo bisogno di vincere».