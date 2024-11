L'allenatore pitagorico ha presentato la sfida valida per l'undicesima giornata del campionato. In campo domani alle 17.30

Domani alle 17.30, il Crotone ospiterà allo Scida il Picerno. La squadra di mister Lerda, seconda della classe con 25 punti, ha come obiettivo la vittoria per non perdere terreno dal Catanzaro, sperando magari in un passo falso dei giallorossi.

Alla vigilia del match contro i lucani, l’allenatore dei pitagorici ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. «Dai miei non mi aspetto niente di diverso da quello che abbiamo dimostrato di saper fare», ha affermato Franco Lerda. «Fondamentale è l’approccio – ha detto l’allenatore rossoblù -, l’unica cosa che non possiamo sbagliare è l’approccio: determinazione, consapevolezza e umiltà, non dimentichiamo l’umiltà».