Dopo il pareggio beffa della scorsa giornata, in casa del Monterosi Tuscia, la formazione pitagorica è obbligata a conquistare i 3 punti contro i lucani per proseguire la sua rincorsa alla capolista Catanzaro

Lo stadio “Ezio Scida” di Crotone, sarà il teatro della sfida a tinte rossoblù tra i pitagorici, padroni di casa, ed i lucani del Potenza. Il match, valido per il 24esimo turno del campionato di Serie C, andrà in scena oggi pomeriggio alle 14.30.

Il Crotone, dopo il pareggio beffa della scorsa giornata, in casa del Monterosi Tuscia, è chiamato al riscatto e dunque a conquistare 3 punti, per proseguire la sua rincorsa alla capolista Catanzaro (distante 8 punti) ed evitare così di perdere ulteriore terreno dal primo posto.

Gli squali sono reduci da 11 turni utili consecutivi (8 vittorie e 3 segni X) e tra le mura amiche dell’Ezio Scida sono imbattuti con 11 successi e un pareggio in 12 partite. Di contro, il Potenza, nelle precedenti 12 trasferte ha ottenuto solamente una vittoria, 7 pari ed ha subito 4 ko.

I lucani sono reduci dalla sconfitta per 3-0 in casa del Foggia e in classifica devono fare attenzione alla zona play out che al momento è distante appena 2 lunghezze. All’andata le due squadre impattarono per 1-1: dopo il vantaggio pitagorico con Gomez arrivò il pari di Emmausso a 2 minuti dal triplice fischio.

Mister Lerda contro il Potenza non potrà contare sugli infortunati Giron e Mogos, mentre capitan Golemic ha scontato il turno di squalifica ed è dunque nuovamente a disposizione.

Le probabili formazioni

Crotone (4-3-3): Dini; Calapai, Cuomo, Golemic, Crialese; Awua, Petriccione, Vitale; Chiricò, Gomez, D’Ursi. Allenatore. Franco Lerda

Potenza (3-5-2): Gasparini; Armini, Matino, Rocchi; Gyamfi, Steffè, Laaribi, Talia, Hadziosmanovic; Del Sole, Volpe. Allenatore. Giuseppe Raffaele

La direzione arbitrale

La gara tra Crotone e Potenza sarà diretta dal Sig. Gabriele Scatena di Avezzano. L'arbitro, che non ha precedenti con nessuna delle due squadre, sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Pascali di Bologna e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata. Quarto ufficiale di gara: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.