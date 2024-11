Il tecnico dei pitagorici ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro i campani: «Mi fa piacere esordire in casa»

In tarda mattinata, al termine della consueta rifinitura, il tecnico del Crotone, Lamberto Zauli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Turris, in programma domani alle 14.30. Il match valevole per la 29esima giornata di campionato, rappresenta anche l'esordio allo Scida di Zauli, dopo il debutto vincente sulla panchina degli squali in casa della Virtus Francavilla.

«Mi fa piacere esordire in casa perché è molto piacevole capire l’atmosfera dove si è venuti quindi sono contento di poter vivere un’emozione del genere». Ha detto il tecnico della squadra rossoblù durante la conferenza.

«Per quanto riguarda la partita - ha continuato Zauli -, è una gara difficile come ce lo diremo in occasione di tutte le gare, perché è importante dare continuità ai risultati».