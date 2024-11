L'allenatore dei pitagorici alla vigilia del match casalingo contro la penultima forza del campionato: «Per me è una sorpresa vederli in questa posizione di classifica»

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie C torna in campo per la 33esima giornata e il Crotone, reduce dal pareggio in trasferta con il fanalino di coda Fidelis Andria, domani alle 14.30 ospiterà allo Scida la Viterbese penultima della classe.

Ambizioni differenti per le due compagini, con il Crotone secondo in graduatoria distaccato di 16 lunghezze dal Catanzaro, ormai vicino alla promozione in Serie B, e con 15 punti di vantaggio su Foggia e Pescara. Gli squali arrivano da quattro pari consecutivi e vorrebbero dunque tornare alla vittoria, mentre i gialloblù sono alla ricerca di punti per allontanarsi dall’ultimo posto con l’obiettivo di avvicinare le altre avversarie in zona play out.

«Ho pensato ad Andria di poter attingere al turn over per evitare infortuni e far sentire tutti importanti. Sicuramente ha influito anche il carattere messo in campo dai nostri avversari che si giocano la vita o la morte e siccome anche la Viterbese è nelle medesime condizioni, dovremo poter contare che dalla prossima non ci saranno più infrasettimanali che ci garantisce di poter lavorare con i turni normali di allenamento a sei sette giorni». Ha affermato il tecnico del Crotone Lamberto Zauli durante la consueta conferenza stampa della vigilia.

«La Viterbese - ha continuato - ha giocatori importanti ed un’allenatore che conosco e stimo. Per me è una sorpresa vederli in questa posizione di classifica. Noi dobbiamo approcciare alla gara affinché si possa dimostrare che si riesce a vincere anche queste gare».

L'allenatore degli squali ha parlato poi delle scelte tecniche in vista del match contro la formazione laziale: «Giocare a tre o quattro dietro è importante fino ad un certo punto: il goal fatto contro il Catanzaro dimostra che il movimento Chiricò. Mogos può e deve far muovere gli stessi meccanismi con qualsiasi modulo, ad esempio Chiricò se alterna movimenti diversi dalla sua mattonella anche se da lì non si muove perché è certamente fra i migliori in assoluto».

Nella gara di andata, vittoria esterna dei pitagorici con il risultato di tre a uno. Dopo il vantaggio di Pannitteri, il momentaneo pari firmato da Marotta. Quindi nella ripresa la doppietta Chiricò, per mettere il sigillo sui tre punti.

La designazione arbitrale

Ad arbitrare Crotone- Viterbese sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Marco Porcheddu di Oristano. Quarto ufficiale di gara: Dario Acquafredda di Molfetta.