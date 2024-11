La Reggina si prepara alla penultima trasferta della stagione, rendendo visita al Frosinone, ormai lanciato verso il salto in Serie A, che potrebbe già arrivare lunedì, proprio in occasione della sfida contro Ménez e compagni. «Il Frosinone è sempre stata la mia favorita - ha sottolineato Inzaghi - La promozione è stata costruita già dalla passata stagione, sono da esempio. Secondo me meriti si raddoppiano, in Italia non è facile costruire qualcosa di simile».

Inevitabile, per Inzaghi, un passaggio sulle vicende extra-sportive: «Non bisogna stare dietro alle chiacchiere, l'ho detto anche alla squadra. Abbiamo 49 punti conquistati sul campo, nessun alibi, c’è una grande possibilità di mantenere la posizione all’interno dei playoff ed è un fatto che dipende da noi. La situazione che si è creata deve essere per noi uno stimolo: serve raggiungere il sogno, io mi fido della mia società». Allibi? «Non li voglio, nemmeno i rimpianti: abbiamo 49 punti».

Futuro amaranto

Importante, su questo, un Inzaghi che sottolinea la progettualità del suo percorso: «Ho sposato un progetto importante: ci credo molto, ho già avuto soddisfazioni. Potevamo fare di più dopo l'andata, ma sapevo che ci sarebbero state delle difficoltà. Il mio mandato andrà avanti, non mi piace lasciare le cose a metà: se c’è un bel progetto si cresce. Voglio portare la Reggina dove merita». Infortuni e squalifiche non mancano: «Pierozzi è stato fermato dal Giudice Sportivo, Gagliolo sta bene ma giocherà la prossima. Galabinov ha avuto diversi problemi dopo aver recuperato dall’infortunio. Il modulo non conta, conta l’atteggiamento, abbiamo vinto e perso con diverse soluzioni, puntiamo a fare una bella partita: loro si giocano la promozione, noi vogliamo fare bene».

L'arbitro

La gara tra Frosinone e Reggina, valida per il trentacinquesimo turno del campionato di Serie BKT e in programma lunedì 1 maggio alle ore 20:30, sarà diretta da Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Gli assistenti designati sono Emanuele Prenna di Molfetta e Alessio Saccenti di Modena. Il quarto ufficiale è Eugenio Scarpa di Collegno. VAR e AVAR sono assegnati rispettivamente a Michael Fabbri di Ravenna e Oreste Muto di Torre Annunziata.