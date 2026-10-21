Buona la prima per l'Italia del futsal nel percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo 2028. Gli Azzurri hanno battuto 3-2 la Georgia al Palapirossigeno di Rende, in Calabria, davanti a 1.260 spettatori, conquistando i primi tre punti nel Main Round. La squadra guidata dal commissario tecnico Salvo Samperi ha fatto la partita per lunghi tratti, imponendo il proprio gioco contro una formazione georgiana capace di resistere alla pressione e di tenere aperto il risultato fino alla fine. A sbloccare il punteggio è stato Pulvirenti al 12' del primo tempo. La Georgia ha trovato il pareggio al 17' con Giorgaia, ma un'autorete di Tkeshelashvili, a pochi secondi dall'intervallo, ha riportato avanti l'Italia.

In avvio di ripresa è arrivato il 3-1 firmato da Motta, protagonista della serata. La Georgia non si è arresa e all'11' ha accorciato le distanze con Kekelia, rendendo combattuto il finale. Gli Azzurri hanno resistito anche all'assalto conclusivo degli avversari, schierati con il portiere di movimento, difendendo il vantaggio fino alla sirena. Con questo successo l'Italia sale a tre punti e raggiunge il Kosovo, che aveva già superato la Georgia con lo stesso punteggio. A novembre sono in programma le due sfide contro i kosovari, il 6 a Pristina e il 10 a Barletta, appuntamenti importanti per il cammino verso la fase finale del Mondiale 2028.

«Questo è l'inizio di un nuovo percorso», ha commentato Samperi al termine della gara, sottolineando il sacrificio della squadra e la superiorità tecnica e di gioco mostrata in campo. Il ct ha anche ringraziato il pubblico di Rende per l'accoglienza e il sostegno nei momenti più difficili della partita.