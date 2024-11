Il tecnico dei giallorossi alla vigilia del match contro i campani: «La preoccupazione maggiore sarà lo spirito che metteranno in campo poiché vengono da partite non felici»

Il Catanzaro, che sta dominando il girone C del campionato di Serie C è alla ricerca della 24esima vittoria stagionale e domani, alle 14.30, avrà l'occasione per farlo in casa della Juve Stabia. I campani non stanno attraversando un momento positivo e nelle ultime quattro giornate hanno subito ben tre ko, l'ultimo nel turno scorso contro il Foggia.

Sulla carta i giallorossi hanno tutti i favori dei pronostici, ma mister Vivarini mette in guardia i suoi: «La preoccupazione maggiore sarà lo spirito che la Juve Stabia metterà in campo in questa partita - ha affermato l'allenatore giallorosso alla vigilia del match -, vengono da partite non felici e giocheranno alla morte».

Secondo il tecnico del Catanzaro «servirà molta concentrazione nei duelli, bisogna partire bene perché altrimenti con la loro foga potrebbero crearci problemi. Il campo è molto veloce e duro però è un sintetico per cui la palla la si può giocare anche se il rimbalzo è ovviamente diverso». Ed ancora: «Noi come sempre abbiamo focalizzato l’attenzione su questo match, nel quale dobbiamo dare tutto».

I convocati del Catanzaro

Sono 23 i giallorossi convocati per la sfida di domani contro la Juve Stabia.

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 40. Gualtieri

Difensori: 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 44. Gatti

Centrocampisti: 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 77. Katseris, 88. Cinelli, 92. Situm

Attaccanti: 9. Iemmello, 10. Bombagi, 17. Brignola, 21. Curcio, 28. Biasci, 99. Cianci