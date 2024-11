Tutto pronto per la finale play-off del campionato di Promozione calabrese girone B. Domenica 12 maggio alle ore 15:30 presso lo stadio "San Giovanni Bosco" di Ricadi, si affronteranno Capo Vaticano e Virtus Rosarno. Il Capo Vaticano giocherà in casa in virtù della seconda posizione in classifica conseguita dopo una stagione formidabile.

La Virtus Rosarno giunge in finale dopo esser arrivata quarta al termine della stagione regolamentare e aver battuto 1-0 nel primo turno play-off la Saint Michel. Per puntare all'Eccellenza, la compagine che avrà la meglio nella gara di domenica, disputerà una successiva sfida con la vincente dei play-off del girone A. Quest'anno, però, gli sforzi potrebbero risultare vani, in quanto i posti disponibili nel massimo torneo regionale dovrebbero essere già occupati dalle 3 calabresi retrocesse dalla Serie D.

Per capire come la squadra di Rosarno si sta preparando al delicato appuntamento, abbiamo intervistato l’esperto tecnico del club amaranto Rolando Megna, figura storica del calcio calabrese.

La Virtus Rosarno come interpreterà il match di domenica?

«Ci si avvicina con tanto entusiasmo, consapevoli di affrontare una squadra forte. Ma ci crediamo. A questo punto non c'è niente di scontato e andremo a Capo Vaticano con la voglia sicuramente di fare bene».

Una considerazione sugli avversari?

«È una squadra forte. Se è arrivata seconda in classifica alla fine del campionato con più di 10 punti su di noi, vuol dire che qualche merito ce l'ha. Ha fatto una stagione straordinaria. Noi ci troviamo là perché abbiamo fatto un girone di ritorno esaltante. Già essere in finale è motivo di orgoglio. Anche perché a dicembre nessuno ci sperava, soltanto io credevo che potevamo fare play-off».

Come avete preparato la partita?

«Consapevoli della forza della squadra avversaria, sicuramente sarà una partita difficile, perché conta un solo risultato e cioè la vittoria. Quindi dobbiamo stare attenti, perché la rete del Capo Vaticano potrebbe compromettere la gara. Speriamo di fare bene come abbiamo fatto con la Saint Michele a Palmi».

Avete la rosa al completo?

«Abbiamo tanti assenti. Da dicembre siamo in dodici, tredici, abbiamo soltanto quattro ragazzi che coprono le assenze. Non ho voluto nessuno tanto per, ho preferito continuare con i ragazzi che c'erano e mi hanno ripagato».