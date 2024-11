Continua la preparazione dell'Lfa Reggio Calabria in vista del match contro la Vibonese in programma domenica 12 maggio alle 16 sul terreno dello stadio “Luigi Razza” e valido per la semifinale Play off del girone I del campionato di Serie D.

Intanto oggi pomeriggio una delegazione dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha incontrato i vertici societari ed i giocatori della prima squadra amaranto. Al Centro sportivo Sant'Agata, insieme al primo cittadino, erano presenti anche il vicesindaco Paolo Brunetti, l'assessore Carmelo Romeo, il presidente del consiglio comunale Enzo Marra ed il consigliere comunale Giuseppe Cuzzocrea.



Nel corso dell'incontro - si legge in una nota -, il sindaco Falcomatà ha donato una targa ai calciatori, ritirata simbolicamente dal direttore generale, Antonino Ballarino, e dal presidente, Virgilio Minniti, quale ringraziamento per l'impegno profuso nella stagione in corso con l'invito a continuare a difendere, con onore e diligenza, i colori amaranto rappresentativi e identitari della Città di Reggio Calabria.