In vista della sfida di domani pomeriggio al Marulla con il Venezia di Vanoli (16.15), il tecnico del Cosenza Fabio Caserta è intervenuto nella consueta conferenza-stampa pre-match.

«Quando andavamo bene già mi è stato chiesto se ero tranquillo. Secondo me tutto ciò non è positivo. Capisco che in questo momento risultati non ci sono e ci può essere un clima negativo però la fiducia deve esserci da tutte le componenti. Visto che sono ancora qui vuol dire che ne ho. Da parte mia lavoro bene e vado d'accordissimo con i ragazzi, altri giudicheranno il mio lavoro. Nei confronti della squadra – spiega Caserta – di fiducia ce n'è anche ed è incondizionata. I ragazzi vanno sostenuti sempre nei momenti di difficoltà, rimanendo compatti. Bisogna capire che ciò che conta è il Cosenza e non la panchina di Caserta. Guardiamo avanti cercando di venire fuori da questo brutto momento. Un altro appello lo faccio ai tifosi. Gli chiedo di restare vicini alla squadra, al di là di tutto. Ci saranno momenti difficili ed è proprio lì che è necessario il loro sostegno. Poi a fine gara va bene tutto, ma fino al triplice fischio finale gli chiedo di sostenere la squadra. Una vittoria cambierebbe le cose. Faremo di tutto affinché accada domani».