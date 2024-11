Il campo comunale potrà ospitare fino a 14mila spettatori. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo incontro casalingo in programma con la Vibonese

La commissione provinciale per i pubblici spettacoli ha autorizzato l’ampliamento della capienza dello stadio comunale di Catanzaro “Nicola Ceravolo”: si passa da 7.500 posti a 14.679 spettatori. Il provvedimento sarà in vigore già dal prossimo incontro casalingo, il derby di martedì sera contro la Vibonese. L’organismo prefettizio, che si è riunito questa mattina, a Palazzo di Governo, ha dunque approvato gli interventi che il Comune e la società hanno svolto in questi mesi. L’amministrazione comunale ha consegnato alla commissione il nuovo certificato di idoneità statica. In rappresentanza dell’US Catanzaro 1929 il direttore generale del settore giovanile Frank Santacroce.

«Siamo estremamente soddisfatti per questo risultato» - ha affermato il sindaco Sergio Abramo, «che garantisce alla società giallorossa e ai nostri impareggiabili tifosi una capienza in linea con le ambizioni di vertice della squadra. Lavorando gomito a gomito con il club guidato dal presidente Floriano Noto – ha aggiunto il primo cittadino -, l’amministrazione ha risposto ad ogni richiesta finalizzata a ricevere l’ok sull’ampliamento del nostro storico impianto di gioco. Un ringraziamento – ha concluso Abramo -, va ai settori comunali coinvolti, a partire da quello gestione del territorio, diretto da Guido Bisceglia, a tutti i dipendenti impegnati in questo percorso, e alla stessa società del Catanzaro, che con Frank Santacroce ha seguito, passo dopo passo, l’iter autorizzativo che accresce quanto fatto, nel corso di questi anni, per rendere più funzionale il Ceravolo».

l.c.