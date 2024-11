Il match è in programma oggi pomeriggio alle 14.30. L’allenatore Vivarini non sarà in panchina a seguito dell’espulsione raccolta nel precedente turno e a prendere il suo posto ci sarà il suo vice Milani: «L’abbiamo preparata allo stesso modo di come prepariamo tutte le partite»

Ogni partita una finale per il Catanzaro che non può permettersi distrazioni nel proseguo della stagione. Questo pomeriggio, alle 14.30, i giallorossi saranno a Latina per disputare la terza gara del girone di ritorno del campionato meridionale di Serie C.

Nel match d’andata, allo stadio Ceravolo, le aquile travolsero la squadra laziale con un netto 5 a 0. Il Latina, assieme ad Avellino e Giugliano, fa parte del gruppo delle ottave in classifica con 28 punti. Ma i nerazzurri non stanno passando un periodo felice. Nelle due partite giocate dopo la pausa natalizia hanno perso contro il Foggia e sono riusciti a portare a casa un punto da Pescara.

Il Catanzaro invece, che non ha mai perso in campionato e staziona in vetta alla classifica con 57 punti, dopo la pausa ha vinto 2 volte di misura contro Picerno e Taranto. Un passo falso potrebbe costare tanto alla formazione calabrese perché il Crotone, secondo a sei lunghezze di distanza e che scenderà in campo nel posticipo di lunedì in casa contro il Pescara, sembra non voler mollare.

L’allenatore giallorosso Vivarini non sarà in panchina a seguito dell’espulsione raccolta nel precedente turno contro il Taranto e a prendere il suo posto ci sarà il suo vice, latinese doc, Andrea Milani che in conferenza stampa ha dichiarato: «L’abbiamo preparata allo stesso modo di come prepariamo tutti i match, con precisione nel cercare di studiare l’avversario, focalizzandoci poi sui minimi particolari che ti permettono di raggiungere il risultato».

Problemi a centrocampo per le aquile calabresi. Out Pontisso e Sounas che influenzati non sono proprio partiti per Latina. Resta il dubbio su chi verrà schierato di fianco a Verna e Ghion, le scelte ricadono tutte su Cinelli anche se non è escluso che ci possa essere spazio per Crucio che porterebbe la squadra ad assumere un atteggiamento più offensivo. Fuori anche Bombagi. Sulla fascia destra mancano sia Rolando che Katseris, il sostituto naturale sarebbe Situm che però dopo la lunga assenza potrebbe partire dalla panchina, quindi resta più probabile l’ipotesi di Tentardini a sinistra con Vandeputte che si traferisce dall’altro lato (soluzione già collaudata con ottimi risultati durante la prima parte di stagione ndr.).