L'allenatore del Cosenza Fabio Caserta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita in casa del Lecco che si giocherà domani pomeriggio.

Scontro diretto

«Quella di Lecco non sarà una partita facile. Loro vengono da un momento difficile, hanno cambiato allenatore e non so come giocheranno visto che in passato Aglietti ha utilizzato diversi moduli. Ed in più – spiega Caserta – si giocherà su di un campo molto piccolo. La partita, nasconde mille insidie».

Il tecnico dei rossoblù mette in guardia i suoi: «Si può vincere o si può perdere ma non bisogna sbagliare l’atteggiamento e l’approccio. Ho chiesto tanto ai ragazzi, dobbiamo essere pronti. Sarà uno scontro diretto perché noi dobbiamo pensare solo al nostro obiettivo che è la salvezza. Altri discorsi sono prematuri e non è il momento di pensarci».

