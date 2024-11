L’allenatore amaranto ha fiducia per il match contro i siciliani: «Abbiamo un numero di calciatori importante, possiamo far risultato nonostante le difficoltà»

A caccia del primo successo davanti al pubblico amico. La LFA Reggio Calabria di Bruno Trocini vuol affondare il colpo e ottenere i tre punti al Granillo, dove è atteso il Licata.

Per la Reggina non sarà certo facile portare a casa i tre punti, ma l’allenatore in conferenza stampa ha mostrato massima fiducia: «Siamo competitivi, abbia un numero tale di calciatori da poter essere sempre sul pezzo in campo. Affrontiamo una squadra buona, imbattuta e che gioca bene al calcio. Il Licata ha un’identità, noi abbiamo lavorato sull’aspetto fisico. Siamo consapevoli di poter fare risultato anche nelle difficoltà».

Le complicazioni

Il mister ha sottolineato l’eccezionalità di una situazione ancora ben distante dall’essere normale: «Viviamo un contesto senza precedenti nella storia del calcio: una squadra nata a campionato iniziato, partendo completamente da zero. Abbiamo tirato su tutto in una settimana, siamo stati catapultati nel campionato. So che è noioso sentire sempre le stesse cose, ma dobbiamo essere consapevoli della realtà e per questo chiedo ai tifosi di starci vicini: questo gruppo ci mette il massimo dell’impegno. Si può vincere anche con il sacrificio: lo abbiamo dimostrato».

Trocini torna su quello che è stato il primo acuto stagionale, a Portici: «Mercoledì abbiamo provato a mettere ogni calciatore nel ruolo più congeniale alle caratteristiche. Ci stiamo conoscendo attraverso le partite, mi ritengo soddisfatto delle risposte avute sia con il 4-3-3 che con il 3-4-2-1: sarà il tempo a dirci quale potrà essere la soluzione migliore per la Reggina».

Sui alcuni singoli, poi, Trocini si è soffermato: «Siamo veramente felici di avere un portiere come Miguel Angel Martinez: è una sicurezza assoluta e non solo in questa categoria. Molto bene anche Coppola, sono contento anche di lui: magari ha sbagliato qualche goal, ma è uscito sempre dal campo stremato, dopo aver dato tutto. Col tempo aumenterà anche per quanto riguarda l’esperienza. Fra quelli che, fin qui, si sono visti meno occhio anche a Ricci: a breve sarà preziosissimo, ha grande qualità, deve trovare solo la miglior condizione». In chiusura, un ulteriore considerazione: «La vittoria della Reggina domani conta più di ogni cosa».