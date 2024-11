Vigilia di LFA Reggio Calabria-Città di Sant’Agata per gli amaranto di Bruno Trocini. L’allenatore dei reggini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro i siciliani e, inevitabilmente, uno dei temi è stato l’arrivo (ancora da ufficializzare, ndr) di Tomas Bolzicco. «Siamo contenti - ha sottolineato Trocini - un calciatore con le sue caratteristiche ci serviva. I tempi per il suo utilizzo non li conosco, ma come detto c’è soddisfazione. In attacco abbiamo calciatori che possono darci tanto, ci sono tanti ragazzi con caratteristiche differenti. C’è già una precisa idea su chi andrà in campo domani»

Inevitabile pensare che la Reggina possa fare un po’ di turnover, visti i tanti impegni ravvicinati: «Le rotazioni sono qualcosa a cui pensiamo. Stiamo valutando gara per gara, per noi ogni punto é vitale. Vediamo chi giocherà».

Dall’infermeria notizie contrastanti: «Rosseti è rientrato ad allenarsi, sarà pronto tra una decina di giorni. Problemi, invece, per Cham: salterà qualche partita»

Trocini e la società sono molto soddisfatte delle risposte dei giovani: «Abbiamo ricevuto risposte positive dagli under. Tutti ci hanno dato e ci daranno una grande mano, da Perri allo stesso Martiner».

Che Reggina vuole vedere Trocini contro il Città di Sant’Agata? «Mi aspetto una partita con voglia e atteggiamento, dobbiamo crescere in costanza di prestazione. Veniamo da quattro risultati utili consecutivi. Siamo in crescita e ci aspetta un tour de force. Saranno tutte partite difficili ma voglio pensare solo a quella di domani. Spero di vedere una squadra che sia in grado di comandare la partita».