Prima vigilia interna per la Reggina di Bruno Trocini. L’allenatore degli amaranto ha presentato il match contro il Siracusa di domani al Granillo, raccontando quello che attende Barillà e compagni: «Siamo consapevoli di incontrare una squadra forte, una squadra costruita per fare un campionato di vertice. Il loro primato non è assolutamente un caso».

Seconda settimana di lavoro per la LFA, ma Trocini non vuole alibi: «Noi la situazione nostra la conosciamo ed è anche inutile ripeterla di continuo. Abbiamo lavorato tanto dal punto di vista sia fisico che tattico, per fortuna è stata una settimana normale. Però abbiamo una squadra di una qualità tale da potersela giocare contro chiunque, nonostante i pochi allenamenti nelle gambe. Senza dubbio proveremo a vincere».

Trocini ha idee chiare su chi andrà in campo: «Ho già le idee chiare sulla formazione, intendo dare continuità e mandare in campo chi sta meglio rispetto a chi non ha mai giocato».

Gli ultimi arrivati non saranno entrambi arruolabi: «Marras non sarà a disposizione per una questione regolamentare: devono passare 30 giorni dall’ultima presenza, ha giocato i primi di settembre contro il Brindisi e quindi lo avremo solo dalla prossima. Kremenovic, invece, ci sarà. È un difensore molto strutturato, avevamo bisogno anche numericamente in quel ruolo».

Trocini comunque è soddisfatto: «Abbiamo lavorato positivamente, mi sento felice di poter allenare questo gruppo di ragazzi intelligenti, hanno tutti la testa sulla spalle. Siamo tutti a conoscenza che nonostante il nome e la città che rappresentiamo nulla ci è dovuto e nulla è scritto: le partite saranno tutte difficili tutte quante».

L’accesso al Granillo

I tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione sportiva 2023/24, potranno accedere allo Stadio “Oreste Granillo” per la sfida con il Siracusa presentando la ricevuta rilasciata al momento dell’acquisto della tessera, accompagnata da documento d’identità.

Nei prossimi giorni, sarà diffuso un nuovo comunicato stampa in merito ai giorni e orari in cui sarà possibile ritirare le card stagionali.