Il tecnico delle Aquile è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita in programma lunedì di Pasquetta: «Dobbiamo aumentare il livello di attenzione»

Dopo il pareggio contro la Carrarese allo stadio Dei Marmi, il Catanzaro si prepara a tornare in campo per la 34ª giornata del campionato di Serie B. Lunedì 21 aprile i giallorossi saranno di scena al “Danilo Martelli” contro il Mantova, matricola terribile che all’andata riuscì a strappare un punto prezioso al “Ceravolo”.

Fabio Caserta ha presentato la sfida in conferenza stampa, sottolineando le insidie del match e l’importanza di ritrovare il successo, che manca ormai da oltre un mese. «Affrontiamo una gara complicata come tutte le altre – ha dichiarato l’allenatore delle Aquile – ma la squadra sta bene. Quando si dice che il Catanzaro non è brillantissimo, si fa riferimento a un livello altissimo che abbiamo mostrato. Ora ci manca solo un pizzico di lucidità in alcuni episodi».

Dopo il derby vinto contro il Cosenza lo scorso 16 marzo, il Catanzaro ha rallentato la corsa, raccogliendo appena due punti in tre partite. «Abbiamo buttato via quattro punti fondamentali – ha ammesso Caserta – e questo ci è costato in classifica. Ora dobbiamo aumentare il livello di attenzione, perché ogni gara sarà decisiva per restare nel gruppo play off».

Il tecnico si aspetta un Mantova aggressivo e propositivo, fedele all’identità di gioco che l’ha contraddistinto in stagione: «È una squadra che ama palleggiare e ha nell’organizzazione il suo punto di forza. Dovremo essere bravi a limitarli sfruttando al meglio le nostre qualità».

Buone notizie dall’infermeria: tornano a disposizione Pontisso, Antonini e La Mantia, rientri fondamentali vista anche la squalifica di Pittarello. Caserta valuterà però la loro condizione in vista dell’impiego dal primo minuto. «Abbiamo recuperato tre potenziali titolari anche se non sono al 100%. Antonini si è allenato più degli altri e potrebbe partire dal primo minuto. Domani valuteremo meglio anche le condizioni di Quagliata e vedremo se riusciremo magari a convocarlo per Mantova. Il sostituto di Pittarello? Abbiamo degli attaccanti in rosa che con le proprie caratteristiche possono darci tutti una grossa mano».



Poi, il tecnico del Catanzro ha parlato del suo rinnovo di contratto: «Ne parleremo a tempo debito con la società – ha detto – . Non è il momento di discutere di questo argomento, abbiamo ancora un campionato da concludere nel migliore dei modi».