Fabio Caserta ha parlato nella consueta conferenza stampa prima della partenza per Modena, dove domani si giocherà la partita tra i padroni di casa gialloblù ed il Cosenza. Queste le sue parole.

Pensare gara dopo gara

«Il Modena cambia tanto sistema di gioco e lo fa a seconda dell’avversario. È una squadra che ha vissuto un periodo no ma si è ripresa alla grande. Sarà una gara difficile come tutte, ma noi abbiamo lavorato intensamente durante la settimana, smaltendo la delusione del pareggio col Pisa. Vogliamo fare una grande prestazione domani anche per i tanti tifosi che ci seguiranno come sempre in massa».

«Bianco, il loro allenatore, è un caro amico - dice il tecnico del Cosenza -. Una persona che ha grandi qualità tecniche ma soprattutto umane e lo riabbraccerò con molto piacere. Conosco bene i suoi principi di gioco e le sue idee. Match spartiacque per noi? No – risponde deciso Caserta -. Dobbiamo continuare a pensare solo alla salvezza, che non è scontata. Ogni volta che abbiamo pensato ad altro siamo andati in difficoltà. Siamo ancora nel pieno del campionato e ci sono tantissimi punti in palio. Gli unici indisponibili sono Meroni e Martino».

