In vista della prima giornata di campionato, in programma domani pomeriggio, il tecnico rossoblù invita i suoi a non ripetere gli errori contro la Reggina in Coppa: «Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Ci faremo trovare pronti»

Ormai è questione di ore per l'inizio del campionato 2024/25 di Serie D (Girone I). Quattro le squadre calabresi ai nastri di partenza tra cui la Vibonese, e con il club rossoblù che inaugurerà il suo percorso stagionale domani pomeriggio alle ore 15, sul campo "Marco Tomaselli" di Caltanissetta, casa della neopromossa Nissa.

Mister Facciolo scalpita

Un appuntamento tanto atteso, con la Vibonese che ci arriva consapevole delle proprie forze ma anche di quelle degli altri. Si esprime così mister Facciolo ai microfoni ufficiali del club: «Finalmente si comincia, anche perché l'obiettivo di allenarci in settimana è proprio quello di giocare domenica e per questo lo aspettavamo con tanta enfasi e voglia, i ragazzi non vedevano l'ora». Il primo impegno stagionale di certo non è da sottovalutare non solo perché è in trasferta, ma perché è contro una squadra tosta come spiga il tecnico rossoblù: «Mi aspetto una gara complicata contro una formazione neopromossa ma forte. Ci sarà il tutto esaurito e noi siamo contenti di questo, anche se chiaramente alla squadra siciliana darà una carica speciale, noi comunque ci faremo trovare pronti».

Non ripetere gli errori di Reggio

Ovviamente non bisognerà commettere gli errori e la prestazioni visti settimana scorsa contro la Reggina in Coppa Italia, anche per qui si tratta di campionato, e mister Facciolo ne è consapevole: «Quella di domenica scorsa è stata una partita che ci ha fatto vedere i lati buoni della squadra ma anche quei lati negativi su cui lavorare e che in settimana abbiamo rivisto. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico si dice. Comunque sia il gruppo l'ho visto bene e posso dire di essere fiducioso».