Le possibili scelte di Beppe Iachini e Roberto Stellone per la sfida del Tardini

A Parma per continuare a sognare. La Reggina di Roberto Stellone rende visita a gialloblù di Iachini. Al Tardini l’obiettivo è quello di alzare ulteriormente l’asticella, sperando di accorciare su una zona playoff che oggi non è più un miraggio. Quattro punti separano Crisetig e compagni dall’ottavo posto, un gap assolutamente colmabile. Arbitra Abbattista di Molfetta, kick-off sabato ore 14:00 con la gara che sarà visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Tantissime assenze in casa emiliana. Fuori fra gli altri Pandev, Tutino, Schiattarella e Inglese. Iachini ha comunque una rosa di tutto rispetto a disposizione, con Rispoli e Simy pronti a partire dall'inizio: l'unico dubbio è Franco Vazquez.

Probabile formazione (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Sohm, Man; Vazquez; Simy, Bonny. Allenatore: Iachini

Indisponibili: Cassata, Colombi, Dierckx, Inglese, Oosterwolde, Pandev, Schiattarella, Tutino, Valenti

Amaranto a Parma senza Aya: in difesa scelte obbligate con Amione e Di Chiara certi del posto. Loiacono da testare, l'ex Foggia non sta benissimo ma se dovesse farcela giocherà titolare. Alternative l'adattamento di Hetemaj o addirittura l'esordio di Damiano Franco. Adjapong verso la conferma a sinistra, Kupisz titolare dall'altra parte. Menez con Montalto in attacco.

Probabile formazione (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Kupisz, Bianchi, Crisetig, Folorunsho, Adjapong; Menez, Montalto. Allenatore: Stellone.

Indisponibili: Aya, Cionek, Stavropoulos, Denis, Lakicevic.

Ballottaggi: Loiacono-Hetemaj-Franco 50-30-20