Partiamo da un dato: sono 510 i tifosi dei Lupi che hanno deciso di assistere dal vivo a Pisa-Cosenza. Prenderanno posto nel settore ospiti che coloreranno di rossoblù come sono soliti fare. Per l’ultima trasferta della regular season il trend non è mutato: sostegno di massa nonostante una classifica deficitaria e una contestazione forte al presidente Guarascio.

Cosenza a Pisa con assenze pesanti

Fatto questo preambolo, il dunque riguarda l’undici che scenderà in campo. Le assenze comunicate ieri sera dal club hanno mandato a carte quarantotto tutte le probabili formazioni stilate in questi giorni. Senza Vaisanen e Larrivey, in particolare, cambiano gli interpreti in difesa ed attacco. Davanti a Matosevic e alla sinistra di Rigione e Camporese, dovrebbe toccare a Venturi: è favorito su Hristov.

Dalla cintola in su

A centrocampo Carraro agirà in cabina di regia, con Florenzi e Gerbo a suo sostegno. Sulle fase Di Pardo ed uno tra Liotti e Situm. In attacco gioca Caso e, sulla carta anche Laura. Qualora però Bisoli volesse tenersi un cambio passo per la ripresa avrebbe tre soluzioni: inserire Ndoj a supporto del furetto rossoblù, dare fiducia al baby Zilli dal 1’ o puntare su Kongolo avanzando Florenzi sulla trequarti.