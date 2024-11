Roberto Stellone, allenatore della Reggina, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che opporrà gli amaranto al Benevento. Prima di analizzare la gara contro i sanniti, Stellone è tornato su quella pareggiata allo Zini: «Tornando alla gara con la Cremonese e alle parole di Pecchia, c’è stato il rammarico di non averla vinta. Potevamo andare in vantaggio all’inizio, poi è uscita un po’ la Cremonese ma senza crearci grossi pensieri. Dopo il loro gol abbiamo attaccato, i dati dicono che abbiamo battuto sei calci d’angolo a uno, abbiamo fatto il 67% di possesso palla nella ripresa. Abbiamo fatto una grande gara ma senza ottenere la vittoria. Dovremo avere la stessa mentalità domani».

Sul Benevento

«Vengono da una vittoria bella e importante, hanno fatto cinque gol alla miglior difesa del campionato. Il loro presidente investe sempre molto sul mercata. La verità è che chi gioca gioca nel Benevento, fra Acampora, Ionita, Forte, Moncini, Lapadula ha qualità. Affrontiamo una squadra molto competitiva»

Assenze

«Domani mancheranno solo Montalto, che è squalificato e Lakicevic, che prosegue nel suo percorso di recupero. Denis ci sarà».

Ménez

«Lo preferisco far giocare sul centro sinistra, con il destro ti può mettere verso dentro. Nel modulo di domani farà il sotto punta, come caratteristiche mi piace molto lì».

Deferimento e playoff

«Noi continueremo a vivere il nostro momento di entusiasmo. Abbiamo ottenuto la salvezza e quindi ci è cambiato l’obiettivo. Noi dobbiamo fare cinque o sei vittorie e sperare che davanti facciano qualche passo falso. Se questa distanza, con sedici o diciotto punti, non sarà colmata quantomeno non avremo il rammarico di non averci provato. Ultimamente stiamo giocando bene ma qualche vittoria è mancata e non vincere mi toglie il sonno».