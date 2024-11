Gli amaranto al Granillo ospitano i veneti, una sfida delicata per la squadra di Pippo Inzaghi, al momento staccata in classifica dal Brescia dopo la vittoria delle rondinelle nell'anticipo col Benevento

Sesta giornata del campionato di Serie B. La Reggina al Granillo ospita il Cittadella: una sfida delicata per gli amaranto, staccati dal Brescia in classifica dopo la vittoria delle rondinelle nell'anticipo col Benevento. I granata sono squadra ostica, che vanta ottimi precedenti in riva allo Stretto. Circa novemila gli spettatori attesi. Arbitra Maggioni di Lecco, kick-off ore 14, gara visibile su Dazn, Sky ed Helbiz Live.

Amaranto con Thiago Cionek al rientro: dovrebbe giocare lui accanto a Gagliolo in difesa. Qualche dubbio anche in avanti: Ricci e Cicerelli scalpitano, la concorrenza su Canotto e Rivas è forte. Menez dal primo minuto.

Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Fabbian; Canotto, Menez, Cicerelli. Allenatore: Inzaghi.

Indisponibile: Obi

Qui Cittadella

Mister Gorini ritrova Del Fabro e Asencio dopo la squalifica di sette giorni fa. Restano ai box Danzi e Mastrantonio non ancora al meglio, Embalo per un affaticamento muscolare e Ciriello.

Probabile formazione (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Asencio, Baldini. Indisponibili: Embalo, Ciriello, Danzi, Mastrantonio.