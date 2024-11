Marco Baroni non si è lasciato benissimo né con la Reggina, né con Reggio Calabria. L'attuale allenatore del Lecce ritroverà il Granillo da avversario nel giorno di Pasquetta, ritornando in un ambiente che non gli ha mai perdonato l'aver preferito i giallorossi agli amaranto.

Una spinta in più

In una Reggina con poche motivazioni di classifica, lo stimolo di ritrovarsi di fronte il mister toscano potrebbe essere una molla non da poco. Specie per alcuni di quegli elementi che non avevano poi un grandissimo feeling con Baroni, cosa nota all'intera tifoseria.

Nonostante il rendimento molto importante sin dal suo arrivo a Reggio Calabria, con la Reggina che passò dalla zona playout a sfiorare quella playoff, lo spogliatoio non ha mai particolarmente gradito alcuni atteggiamenti dell'ex Frosinone. Che poi, in estate, ha rotto anche con la proprietà, ferita da un tira e molla sublimatosi nell'addio e nel decollo direzione Salento. Il Lecce, dunque, dovrà stare attento: gli amaranto di Stellone potranno anche essere privi di grossi obiettivi sportivi, ma il discorso cambia se si guarda all’aspetto motivazionale.