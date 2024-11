Le probabili scelte dei due tecnici, per il match in programma allo stadio Granillo oggi pomeriggio alle ore 14

Sogno playoff. Reggina e Perugia si ritrovano al Granillo, in una sfida che fa riaffiorare antichi splendori e permette a due tifoserie caldissime di pensare all'ottavo posto della classifica di Serie B. Qualche problemino per entrambe le squadre in vista della gara che sarà diretta da Rapuano di Rimini. Kick-off sabato ore 14, partita visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Qui Reggina - Stellone: «Menez fuori»

Non ci sarà Jeremy Ménez: Stellone ha annunciato in conferenza l'infortunio del francese. Disco verde per Cionek, Stavropoulos e Rivas, al rientro dopo tante partite di assenza. Davanti Montalto, ballottaggio Galabinov-Cortinovis.

Probabile formazione (3-5-2): Micai; Loiacono, Amione, Di Chiara; Giraudo, Bianchi, Crisetig, Folorunsho, Adjapong; Montalto, Galabinov.

Indisponibili: Menez, Aya, Lakicevic, Denis.

Ballottaggi: Galabinov-Cortinovis 60-40, Bianchi-Hetemaj 60-40.

Qui Perugia - Alvini: «Cinque assenti. Amaranto squadra forte»

Problemi in mezzo al campo per Alvini, a Reggio senza Kouan, Rosi, Murgia, Gyabuaa e Fulignati.

Probabile formazione (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Ferrarini, Segre, Burrai: Lisi; Santoro; De Luca, Olivieri. Allenatore: Alvini

Indisponibili: Kouan, Rosi, Murgia, Gyabuaa e Fulignati.