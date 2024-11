Pessime notizie in conferenza stampa per la Reggina. Nel consueto incontro con i giornalisti della vigilia della sfida contro il Perugia, le novità portate da Roberto Stellone non sono affatto positive: Jeremy Menez salterà la sfida al Perugia e non solo «Starà fuori per un fastidio muscolare che lo renderà sicuramente indisponibile per le prossime tre partite. Rientrano, invece, Cionek, Stavropoulos e Rivas. Ho detto alla squadra quale sarà la formazione che che schiererò dal primo minuto, ci sarà Amione. Nessuna bocciatura ma rotazioni».

L’avversario

«Affrontiamo una squadra forte, costruita bene e rafforzata a gennaio. In trasferta hanno fatto benissimo, loro vogliono fare punti per entrare nei playoff, noi per mettere la pietra sulla salvezza prima di concentrarci su eventuali altri obiettivi».

Stellone di sofferma sul come il gruppo a sua disposizione sia diventato una vera squadra: «E’ stato messo da parte l’io, adesso si lavora con il noi ed è diventato difficile compiere le scelte.Tutti sono abili e arruolatili, tutti possono scendere in campo. Se malauguratamente stanotte mi dovesse chiamare il nostro medico per dirmi che cinque calciatori stanno male, non mi preoccuperei più di tanto, sono tutti pronti e dico bravo a chi ha costruito questa squadra».

L'arbitro

Sarà Antonio Rapuano di Rimini l’arbitro di Reggina-Perugia, gara valida per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie BKT. Gli assistenti saranno Scatragli e Saccenti, il quarto ufficiale Carrione. Al VAR Pezzuto, con il ruolo di AVAR assegnato a Mastrodonato.