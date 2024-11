Trasferta delicata per il Catanzaro. I giallorossi, infatti, domani pomeriggio voleranno allo stadio Marassi per affrontare la Sampdoria allenata dal campione del mondo 2006 Andrea Pirlo che vede la sua panchina vacillare. Uno dei più grandi e forti giocatori della storia del calcio italiano non sta di certo avendo gli stessi risultati come allenatore. Si tratta della terza partita in una settimana. Le Aquile, dopo un buonissimo avvio di campionato, hanno ottenuto 2 punti in 3 partite. La difesa balla un po’, anche se nell’ultima partita casalinga contro il Cittadella si è vista una retroguardi più organizzata. Sarà importante la tenuta fisica dei giocatori, su questo mister Vivarini ha tolto qualche dubbio: «La squadra sta molto bene. Si era pensato al turn over, ma hanno risposto tutti bene. Qualcosa sarà modificata per dare spazio a chi sta giocando di meno, perché dobbiamo tenere tutta la rosa viva».

Sulla Samp, che vive un momento di crisi avendo raccolto solo 3 punti da inizio campionato, il tecnico ha detto: «Andiamo a incontrare una squadra blasonata in uno stadio superlativo, dobbiamo essere bravi a dir la nostra»

Settore ospiti di Marassi sold out da un paio di settimane ormai per una partita che sicuramente regalerà emozioni uniche alle persone che percorreranno mezza Italia per supportare le Aquile. Per Vivarini non è una novità: «Sono la nostra forza. Spero con tutto il cuore che non saremo noi a fargli perdere questo entusiasmo».

La conferenza stampa integrale

I convocati

Sono 23 i giallorossi convocati per la sfida di domani contro la Sampdoria:

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli; difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 33. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli; centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris; attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma.