Lo stadio Luigi Ferraris è tra i più affascinanti d’Italia. L’inconfondibile stile british regala un’atmosfera diversa rispetto agli impianti nostrani, spesso nati con la pista d’atletica a separare il rettangolo verde dagli spalti. Sarà anche per questo che saranno di nuovo tantissimi i sostenitori del Cosenza che raggiungeranno domenica prossima la Liguria. Stavolta niente gemellaggio come qualche mese fa con il Genoa, si gioca dall’altra parte della barricata contro la Sampdoria.

La fiducia in seno ai fan dei Lupi è enorme. Le ultime prestazioni hanno saldato un legame già solido tra spogliatoio e piazza. Le vittorie con Pisa e Lecco hanno inoltre conferito consapevolezza a Fabio Caserta. Ha riabbracciato in gruppo Viviani e Martino, mentre Florenzi è stato completamente ristabilito: il suo minutaggio è pronto a lievitare. Per domenica pomeriggio, tuttavia, l’idea che stuzzica maggiormente il tecnico è dare fiducia ai “fab four” in attacco.

Il Cosenza, infatti, potrebbe presentarsi al cospetto della Sampdoria schierando dal primo minuto, tutti insieme, Marras a destra, Mazzocchi o Canotto a sinistra, Tutino in posizione centrale e Forte a fungere da centravanti. Un 4-2-3-1 a trazione anteriore che riporterebbe Voca in mediana, così da poter sfruttare l’intero potenziale offensivo a disposizione. C’è da dire, però, che il kossovaro ha ben figurato (e segnato) quando è partito sulla linea dei trequartisti. Sono ad ogni modo piacevole quesiti per Caserta, che si gode una squadra forte e frizzante.