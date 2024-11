Il Cosenza ha tutta l’intenzione di rialzarsi a pochi chilometri da dove è caduto domenica scorsa. In casa dello Spezia, Tutino e compagni sono chiamati al riscatto dopo aver ceduto l’intera posta in palio alla Sampdoria, altra formazione ligure. Il fischio d’inizio, oggi pomeriggio, è previsto alle 14 e dirigerà il signor Daniele Minelli della sezione di Varese.

Canotto scalpita

Di base, davanti a Micai nel 4-2-3-1, a destra potrebbe rifiatare Rispoli, ma sia Martino che Cimino sono reduci da infortuni e non al 100%. Il ballottaggio, ad ogni modo è aperto con il primo, perché il giovane calciatore rossoblù non è salito a bordo dell’aereo. A sinistra non è in discussione D’Orazio, al centro della difesa Meroni dovrebbe fare coppia con uno tra Venturi e Sgarbi.

A centrocampo certo di una maglia Calò, mentre è da valutare a che punto è Zuccon: dopo la panchina del Ferraris, possibile uno spezzone nella ripresa. Praszelik è insidiato da Voca e Viviani. In attacco potrebbe scoccare l’ora di Florenzi largo a sinistra o da trequartista alle spalle di Forte. Ma il punto interrogativo interessa tutti i componenti del reparto offensivo, dove Canotto spinge per una maglia da titolare così come Tutino, Marras e Mazzocchi.

Proprio riguardo a Canotto, Caserta ieri in conferenza stampa è stato chiaro: «Sto facendo delle valutazioni a riguardo - ha detto -. Lo conosco bene, sta crescendo molto. Lui fa della condizione fisica la sua arma migliore e quando la sua non è ottimale perde qualcosa in fase di non possesso».

Spezia-Cosenza: le probabili formazioni

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Hristov, Gelashvili; Elia, Bandinelli, S. Esposito, Reca; Antonucci, Zurkowski; F. Esposito. A disp.: Zoet, Moutinho, Cugnata, Serpe, Pietra, Verde, Cassata, Moro, Candelari, Corradini, Kouda, Krollis, Cipot. All.: Alvini

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Calò, Voca; Canotto, Tutino, Florenzi; Forte. A disp.: Marson, Martino, Sgarbi, Fontanarosa, Praszelik, Zuccon, Viviani, Mazzocchi, Arioli, Marras, Crespi, Zilli. All.: Caserta

ARBITRO: Minelli di Varese