Ecco le possibili scelte di William Viali e Roberto Breda per la sfida del campionato cadetto in programma pomeriggio Fischio d'inizio fissato alle ore 14

É il giorno di Ternana-Cosenza, match cruciale per i rossoblù. Vincendo, si parlerebbe solo di playoff, pareggiando si rimanderebbe l’argomento, con un ko si riaffaccerebbero vecchi fantasmi. É l’esordio di William Viali in panchina dopo l’esonero di Fabio Caserta: il club spera nella scossa. Si tratta del primo tecnico nella storia a sfruttare la nuova norma che permette di allenare due squadre nello stesso campionato se esonerati prima di Natale.

Viali, nel corso della sua conferenza stampa, ha evidenziato che non ha intenzione di stravolgere l’assetto con cui il Cosenza ha espresso a suo avviso un buon calcio che avrebbe meritato la conquista di più punti. Allora avanti con il 4-2-3-1 ballerino, perché toccherà a Florenzi fungere da pendolo tra trequarti e centrocampo. Partiamo dalla prima linea, però. Mazzocchi, scontata la squalifica, agirà da punta centrale in assenza di Tutino. Completeranno la batteria di trequartisti Marras a destra e Antonucci in posizione centrale.

A centrocampo, con Zuccon appiedato dal Giudice Sportivo, dovrebbe iniziare la coppia formata da Praszelik e Voca, con Calò a caccia di una casacca da titolare. In difesa Gyamfi e Frabotta sulle corsie di competenza, davanti a Micai il tandem Camporese-Venturi con Fontanarosa terzo incomodo. Meroni andrà in panchina dopo mesi, mentre D’Orazio spera di aver più spazio con il nuovo allenatore: un anno fa risultò decisivo per la salvezza dei Lupi.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni; Raimondo, Pereiro. A disp.: Vitali, Franchi, Zoia, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, De Boer, Faticanti, Labojko,

Favasuli, Marginean, Zuberek, Favilli, Distefano, Dionisi. All.: Breda

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Praszelik, Voca; Marras, Antonucci, Florenzi; Mazzocchi. A disp.: Lai, Marson, Cimino, Meroni, Fontanarosa, D’Orazio, Calò, Viviani, Canotto, Forte, Crespi. All.: Viali

ARBITRO: Minelli di Varese