Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra il Torino ed i lupi che si giocherà domani alle 21,15 allo stadio “Grande Torino” e che sarà valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Le parole di Alvini

«So di allenare in una città che ha grande passione, ama i propri colori. Chiedo ai tifosi di avere un attimo di pazienza perché questo è un progetto nuovo. In questo momento c’è bisogno di tempo. Sono venuto qui perché ho voglia di farlo io questo percorso. Ora è necessario costruire. Solo il tempo ce lo potrà permettere. Per quel che riguarda il lavoro sul campo, ho una grande disponibilità da parte dei calciatori a disposizione. Ho risposte sotto quel punto di vista. E’ logico che delle cose le vorrei sistemare. Il progetto sta anche in questo. Spero di avere il tempo e la pazienza di poter fare personalmente questo percorso».

La partita contro il Torino

«Sono sicuro che domani metteremo in campo quello che abbiamo fatto in questo mese di lavoro. Abbiamo i mezzi e le piccole conoscenze per disputare una buona gara, al cospetto di un avversario di categoria superiore. Ma noi faremo una buona partita. Josè Mauri è leggermente in ritardo in confronto agli altri ed ha bisogno di tempo. Tra me, i direttori ed il presidente c'è dialogo. Dobbiamo rinforzare la squadra. Abbiamo bisogno di un difensore, di un esterno, di un centrocampista ed almeno uno o due attaccanti. Lo sappiamo tutti. Intanto sono contento di allenare quelli che ho. Stanno dando tanto sotto tutti i punti di vista. Poi sono certo che con la società proveremo a mettere dentro quelli che servono per completare la rosa.