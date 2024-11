L'allenatore pitagorico in conferenza stampa ha parlato dei prossimi avversari che gli squali affronteranno domani sera in Puglia: «Proveremo a iniziare le gare con due punte ma l’equilibrio è sempre l’obiettivo primario»

Dopo la sconfitta (immeritata) casalinga contro la Turris, il Crotone è pronto alla trasferta pugliese con la Virtus Francavilla. Al "Nuovarredo Arena" di Francavilla fontana, gli squali sfideranno i padroni di casa della Virtus, domani sera alle ore 20.30 per la terza giornata del campionato di Serie C. Oggi in conferenza stampa mister Lamberto Zauli ha presentato il match.

Nella conferenza stampa di rito del pre gara, mister Zauli si è detto convinto che il suo Crotone sarà pronto a scrollarsi di dosso l’immeritata sconfitta casalinga contro la Turris. «Abbiamo voglia di andare a giocare per vincere, anche se le condizioni tecniche tattiche, considerando che giocheremo su sintetico, si aggiungono a difficoltà oggettive di una buona squadra che comunque è preparata per la categoria».

Quando il tecnico romano è chiamato a rispondere agli enigmi tattici ed ai singoli, risponde, come di consueto, molto chiaramente: «A Cremona e Catania, così come nella sconfitta immeritata con la Turris, abbiamo oggettivamente subito pochissimo, proveremo ad iniziare le gare con due punte ma l’equilibrio è sempre l’obiettivo primario».

«D’Errico deve ancora trovare la forma giusta e Gomez sta tornando il giocatore decisivo che è sempre stato, ci sarà spazio per tutti ma ovviamente arriveranno le gerarchie che tutti possono conquistarsi», aggiunge. Risponde anche alla punzecchiatura sul cinismo che sembra rischiare di mancare anche quest’anno: «Per me il cinismo è qualità, se fai le scelte giuste nel modo giusto, diventi letale. Se, ad esempio, nel goal di Vuthaj, Pannitteri fa due tocchi anziché metterla di prima, non fai goal».