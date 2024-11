L’allenatore dei rossoblù sarà senza Delic, Nasti e Vaisanen ma non fa calcoli: «Giocheremo come se non ci fosse un domani e poi tireremo le somme»

William Viali non si accontenta e punta al massimo. Lo aveva già detto prima della trasferta di Ascoli e prima ancora della gara interna con il Venezia: il Cosenza vuole la salvezza diretta senza dover disputare gli spareggi. Per farlo, però, dovrà battere la corazzata Cagliari e sperare che il Como vinca a Cittadella. «Io con l'orecchio alla radiolina? No, sarò focalizzato sul Marulla ma è chiaro che da Cittadella potrebbero arrivare alcune notizie e da Palermo altre ancora».

L’allenatore ha le idee chiare sul modo di approcciarsi all’evento di domani sera che richiamerà sugli spalti del San Vito circa 15mila spettatori. «Per noi non deve essere l'anteprima di una gara dei playout - ha detto durante la conferenza stampa - ma un grande finale. Poi nel caso penseremo al resto e a ciò che sarà. A me non piace piangermi addosso e non voglio neppure che ci sia soddisfazione per ciò che abbiamo fatto finora. Dovremo averla a lavoro completato, pertanto viviamo questa notte come se non ci fosse un domani».

Viali nei giorni scorsi, privatamente, dice di aver sentito la vicinanza dei vertici del club e del presidente Guarascio. «Se da un lato non c’è stata una presa di posizione ufficiale, dall’altra vi assicuro che la società ha espresso direttamente, e indirettamente tramite me, il gradimento per la voglia e l’impegno che i ragazzi hanno profuso in questa rincorsa. È giusto a mio avviso non essersi esposti prima, perché conta solo la salvezza. Quindi – ha aggiunto Viali - conta l’obiettivo da raggiungere. La squadra si è guadagnata lo status di chi ha fatto qualcosa di importante, ma gli sforzi ora vanno concretizzati altrimenti restano vani».

Per ciò che concerne la formazione, William Viali non farà calcoli e non penserà ai diffidati. «Voglio vivere questa partita al massimo e non baderò ai cartellini gialli che potremmo incassare. La formazione? Delic ha accusato dei problemi di pubalgia e non sarà convocato. Tra centrocampo e attacco, pertanto, ho dei dubbi di formazioni e vedremo chi dimostrerà di essere al meglio per partire dall'inizio». Anche Nasti e Vaisanen saranno assenti per squalifica, probabile che D’Urso giostri a sostegno di Zilli.