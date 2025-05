Da oggi al 18 maggio si disputeranno le finali nazionali giovanili BigMat “Costa degli dei”, con venti società, una per ogni regione del Bel Paese. I dettagli sono stati svelati in una conferenza stampa

Vibo Valentia è pronta ad ospitare un’altra grande manifestazione sportiva di carattere nazionale. Dal 13 al 18 maggio, infatti, il capoluogo vibonese sarà il fulcro della pallavolo femminile nazionale under 18.

Tra il PalaValentia, il PalaPace e il PalaMaiata, oltre che al Palarcobaleno di Pizzo Calabro, si disputeranno infatti le finali nazionali giovanili di volley BigMat “Costa degli dei”, con venti società provenienti da tutta l’Italia, una per ogni regione.

I dettagli della manifestazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa al Comune di Vibo Valentia, presieduta dal sindaco Enzo Romeo con al suo fianco l’assessore allo Sport, Stefano Soriano, in prima linea nella predisposizione dell’evento, e con i rappresentanti dei Comuni che compartecipano all’organizzazione: Pizzo, con il sindaco Sergio Pititto, e Zambrone, con la consigliera Mariana Iannello su delega del sindaco Corrado L’Andolina. A rappresentare la Federazione, il presidente regionale Fipav Carmelo Sestito. Presenti inoltre le delegazioni delle due squadre cittadine di volley, la Tonno Callipo e la Todosport, con le atlete e lo staff tecnico e societario.

Per il sindaco Romeo si tratta di una «settimana importantissima per lo sport, per le atlete e per la città di Vibo Valentia, onorata di ospitare questa manifestazione e di accogliere giocatori e famiglie, per far sì che i valori dello sport vengano veicolati in maniera sempre più capillare». Secondo l’assessore Soriano «sarà uno spettacolo bellissimo, con tanti giovani talenti e una manifestazione di assoluto richiamo».

Concetti ribaditi anche dal sindaco Pititto, per il quale queste finali sono «senza dubbio una grande occasione per il territorio». La Iannello ha portato i saluti e ringraziamenti di Zambrone, che per il secondo anno ospita nelle strutture del suo territorio diverse squadre. Alcuni dettagli sull’evento li ha forniti il presidente Sestito: «Saranno con noi società di primissimo piano a livello, con circa 600 atleti provenienti da tutta Italia, con un indotto che supera abbondantemente le mille presenze».

E se ciò è possibile, è anche perché Vibo Valentia può vantare diversi impianti sportivi. Appena ristrutturato, anche il PalaPace tornerà infatti ad ospitare le gare.

Ecco le 20 squadre partecipanti suddivise nei cinque gironi da quattro.

GIRONE A

Arena Volley Team - Veneto

Certosa Volley - Lombardia

Lu.Vo Barattoli Arzano - Campania

Pieralisi Volley - Marche

GIRONE B

ASD Termoli - Molise

New Spool Arg Prog Vollei - Trentino

SSD Arcidano - Sardegna

Torsapienza Volley Friends - Lazio

GIRONE C

Cogovalle - Liguria

Life 265.eu Volley Forli - Emila Romagna

PM Volley ASD - Basilicata

School Volley Perugia - Umbria

GIRONE D

Chions Fiume Volley - Friuli Venezia Giulia

Cogne Aosta Volley - Valle D’Aosta

Cuore di Mamma Cutrofiano - Puglia

Si Con Te Arabona - Abruzzo

GIRONE E

Cidue Costruzioni Campo Calabro - Calabria

ICP Nottolini - Toscana

Neumarkt Volley - Alto Adige

Spazio Conad Busnago - Lombardia